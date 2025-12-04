Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей
Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство
Третий сезон «Эйфории» выйдет на HBO в апреле 2026 года
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов признал, что участники шоу были актерами
Арми Хаммер может сняться в российском боевике
Вышел трейлер хоррора «Я иду искать-2» с Сарой Мишель Геллар и Элайджей Вудом
Премию за худшее произведение искусства получила смятая банка пива
Спрос на IT-специалистов, врачей и педагогов сохранится в России до 2030 года
Новая капсула «ГЭС-2» и Limé переосмысливает рабочую одежду
Посмотрите трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже»
Expedition 33 и Hades II: Rolling Stone назвал игры года
Женщины в Евросоюзе зарабатывают на 23% меньше мужчин
Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах
YouTube запустил функцию «Итоги года» («Recap»)

В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния»

Фото: @redsoft1

В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния», пишет ТАСС.
Изначально запуск был запланирован на сентябрь 2025 года.

«Молния» — совместный проект китайского бренда Passion и российской компании «Ред Софт». Сервис ориентирован на российско-китайских туристов, предпринимателей, авторов контента, а также на компании, ведущие трансграничную деятельность. 

Приложение станет единой платформой для коммуникации, социального контента, платежей  торговли и бизнеса. В 2025 году в России учредили одноименную с мессенджером компанию. ООО «Молния» будет курировать все аспекты развития нового сервиса.

Недавно стало известно, что россияне установили 13-летний рекорд по туристическим поездкам в Китай. За июль — сентябрь 2025 года граждане России совершили 383 тыс. поездок в КНР.

Расскажите друзьям