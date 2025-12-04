Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год
В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей
Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство
Третий сезон «Эйфории» выйдет на HBO в апреле 2026 года
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов признал, что участники шоу были актерами
Арми Хаммер может сняться в российском боевике
Вышел трейлер хоррора «Я иду искать-2» с Сарой Мишель Геллар и Элайджей Вудом
Премию за худшее произведение искусства получила смятая банка пива
Спрос на IT-специалистов, врачей и педагогов сохранится в России до 2030 года
Новая капсула «ГЭС-2» и Limé переосмысливает рабочую одежду
Посмотрите трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже»
Expedition 33 и Hades II: Rolling Stone назвал игры года
Женщины в Евросоюзе зарабатывают на 23% меньше мужчин
Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах
YouTube запустил функцию «Итоги года» («Recap»)

В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире

Фото: ГУФССП России по Республике Татарстан

Суд в Казани приговорил 45-летнего местного жителя по имени Исус Петрович Христос к двум годам лишения свободы условно за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщает «Коммерсант Волга-Урал» со ссылкой на пресс-службу суда.

Христосу также назначили 2,5 года испытательного срока. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

По данным следствия, с 2022 по 2023 год Христос помог 45 иностранцам встать на учет, прописав их в свою квартиру площадью 31,9 «квадрата». Фактически они все проживали в другом месте. 

В августе по этому обвинению Христоса оштрафовали на 13 тыс. рублей. На заседании он сказал, что живет на пенсию по инвалидности, которой ему не хватает. Мотивом для преступления стали именно финансовые трудности ― с каждого нелегала он получал за услугу около 2000 рублей. 

В ноябре казанец вновь попался на фиктивной регистрации иностранцев. По версии обвинения, с 25 июля по 10 сентября он прописал в своей квартире четырех граждан Узбекистана и Туркменистана.

Сперва мужчина признал вину лишь частично. Он заявил, что иностранцы сами не захотели у него жить, хотя он готов был предоставить им жилье. 

По данным «Известий», Христос неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 1994 и 1996 годах — за грабеж, в 1999-м — за разбой, а в 2007-м — за кражу. Кроме того, мужчина состоял на профилактическом учете у врача нарколога, сообщил источник издания. 

Расскажите друзьям