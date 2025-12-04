Spotifу назвал самую популярную музыку года

Spotify традиционно подвел итоги года и назвал самых популярных артистов, самые прослушиваемые песни и альбомы 2025-го.
В четвертый раз ― после 2020, 2021 и 2022 годов ― главным артистом стал Bad Bunny, у которого 19,8 млрд прослушиваний на платформе. В пятерке лидеров также Тейлор Свифт (глобально она вторая, но в США ― первая), TheWeeknd, Дрейк и Билли Айлиш.
Топ треков года возглавляет хит Леди Гаги и Бруно Марса «Die With a Smile», он набрал за год 1,7 млрд прослушиваний. Песня Билли Айлиш «Birds of a Feather» поднялась с третьего места в 2024 году на второе в нынешнем. На третьей строчке еще одна громкая коллаборация ― «Apt» певицы Розэ из Blackpink и Бруно Марса. Пятерку замыкают «Ordinary» Алекса Уоррена и «DtMF» Bad Bunny.
Работа пуэрториканского исполнителя ― пластинка «Debí Tirar Más Fotos» ― лидирует и в рейтинге альбомов. Второе место занимает саундтрек к фильму Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов». Второй год подряд в пятерку входят альбомы «Hit Me Hardand Soft» Билли Айлиш (он третий) и «Short n’ Sweet» Сабрины Карпентер (он второй). На четвертой строчке ― «SOS Deluxe: Lana» ― переиздание второго студийного альбома SZA.
Ранее итоги года подвел российский стриминг «Яндекс Музыка». Артистом года признан Ваня Дмитриенко, артисткой ― Mona, а группой ― «Бонд с кнопкой».