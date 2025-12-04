Spotifу назвал самую популярную музыку года

В четвертый раз ― после 2020, 2021 и 2022 годов ― главным артистом стал Bad Bunny, у которого 19,8 млрд прослушиваний на платформе. В пятерке лидеров также Тейлор Свифт (глобально она вторая, но в США ― первая), TheWeeknd, Дрейк и Билли Айлиш.