Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей

Фото: Maxime Agnelli/Unsplash

Зарплатная вилка для сварщиков по России сейчас составляет от 165 тыс. до 270 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сследование «Авито работы».

Средний уровень предлагаемых зарплат достиг 190 522 рублей в месяц, что на 63% превышает показатели осени 2024 года. Итоговый заработок зависит от опыта, ранга, компании и региона. 

В 2025 году сварщики вошли в рейтинг 10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в стране. Больше всего осенью 2025 года вырос спрос на сварщиков в Камчатском крае (+119% за год), Ленинградской (+83%) и Амурской областях (+71%).

Число вакансий и резюме в этой сфере за год увеличилось на 44 и 87% соответственно. Самая многочисленная группа кандидатов — специалисты 35–44 лет (36%). Кроме того, растет интерес среди молодежи 18–24 лет. К концу года число резюме молодых соискателей на эту позицию выросло более чем в два раза (+104%) за год.

