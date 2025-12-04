Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»

Фото: Lionsgate

Джош Хатчерсон, исполнивший роль Пита Мелларка в серии фильмов «Голодные игры», прокомментировал недавние высказывания Квентина Тарантино.

Актер ответил на обвинения в плагиате, которые Тарантино выдвинул в адрес книг Сьюзен Коллинз. «Безусловно, есть схожие темы. Но все мы в творчестве чем-то вдохновляемся друг у друга», — сказал Хатчерсон.

Ранее Тарантино рассказал, что он большой фанат японского романа «Королевская битва» Косюна Таками. Режиссер возмутился, что автор книги до сих пор не подал в суд на создательницу «Голодных игр» Сьюзен Коллинз.

«Она же просто скопировала книгу. Конечно, тупые книжные критики не пошли смотреть японский фильм под названием „Королевская битва“. Поэтому они назвали „Голодные игры“ самой оригинальной вещью из всех, что они видели. А когда кинокритики добрались до ленты, то тотчас же воскликнули: „Черт, да это ведь то же самое, только с рейтингом PG“», — сказал Тарантино.

