Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство или ждут, что родители купят им жилье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования девелоперской компании RS Group.



Опрос проводился на платформе «Яндекс Взгляд». В нем приняло участие 1,2 тыс. респондентов, которые родились с 1995 по 2010 годы.



Около 21% опрошенных зумеров планируют покупать квартиры для сдачи их в аренду, пока у них не появятся дети или пока они не определятся с местом постоянного жительства. 17% готовы покупать недвижимость самостоятельно, в том числе с помощью ипотеки.



23% опрошенных зумеров пока не думают о детях и покупке собственного дома. Эта категория респондентов предпочитает свободу и возможность жить там, где больше работы и возможностей.



«Поколение Z невозможно свести к одному сценарию. <...> Зумеры взрослеют по своим правилам, и рынок вынужден подстраиваться под их темп, гибкость и новые представления о комфорте», — рассказал управляющий партнер компании Дмитрий Усманов.



