Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»

Сериал по мотивам книг о «Гарри Поттере», который готовит HBO, станет «восхитительной адаптацией» оригинала. Об этом заявила Сара Обри, глава департамента оригинального контента HBO Max.
Обри подчеркнула его аутентичность: «Когда люди будут смотреть его, они подумают: “Это и есть книги”». Она также отметила, что сериал станет демонстрацией силы британской индустрии, поскольку над ним работают местные сценаристы, режиссеры и лучшие специалисты.
Производство сериала, каждый сезон которого будет посвящен одной книге Дж.К.Роулинг, уже стартовало на студии Warner Bros. в Ливсдене. Премьера намечена на 2027 год.
Главные роли исполнили молодые актеры: Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Руководят проектом шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.