Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»

Скарлетт Йоханссон ведет переговоры об участии в фильме «Бэтмен-2», где главную роль вновь исполнит Роберт Паттинсон.
По данным источника Variety, съемки картины под руководством режиссера Мэтта Ривза начнутся весной 2026 года, а премьера запланирована на октябрь 2027 года.
Детали потенциальной роли Йоханссон пока не раскрываются, однако ее появление в фильме станет знаковым переходом актрисы из вселенной Marvel (где она много лет играла Черную Вдову) во вселенную DC.
В последнее время Йоханссон активно снимается в крупных франшизах. Она сыграла в кассовом хите «Мир Юрского периода: Возрождение» и готовится к выходу ремейка «Изгнание дьявола».
Ривз, уже завершивший работу над сценарием вместе с Мэттсоном Томлином, в интервью ранее признавался, что команда принимает беспрецедентные меры для сохранения секретности проекта, вплоть до хранения сценария в сейфе с кодовым замком.