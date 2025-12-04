Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»

Премия «Большая книга», основанная в 2005 году, остается одной из самых значимых и высокооплачиваемых литературных наград России. Ее учредителями являются «Центр поддержки отечественной словесности», «Альфа-Банк», сервис «Литрес», сеть «Читай-город», а также ведущие академические и культурные институции.