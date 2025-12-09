Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского

По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
На Московском еврейском кинофестивале обсудят психологию тиктоков и границы юмора
Милли Бобби Браун рассказала, как узнала концовку «Очень странных дел»
В Великобритании подростки массово обращаются к ИИ-чатам за психологической помощью
Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных заканчивается на 2024
«Афиша» запустила гиды выходного дня
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах
Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые
В Петербурге пройдет фестиваль независимой музыки «Супер мьюзик викенд»
«Там царит полный хаос»: Кейт Уинслет раскритиковала увлечение Голливуда пластической хирургией
В Москве в 2025 году закрыли 348 заведений общественного питания
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ретейлера FWRD
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки
«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина
Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения

Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского

Фото: «Природа и люди»

Благотворительный фонд «Природа и люди» совместно с брендом Uzcotton выпустил лимитированную коллекцию футболок «Дикая. Свободная», посвященную лошади Пржевальского.

Часть средств от каждой проданной вещи будет направлена на программу фонда по сохранению этого краснокнижного вида. Дизайн футболок вдохновлен уникальностью последнего вида диких лошадей, никогда не бывшего одомашненным. 

1/6
© Фото: «Природа и люди»
2/6
© Фото: «Природа и люди»
3/6
© Фото: «Природа и люди»
4/6
© Фото: «Природа и люди»
5/6
© Фото: «Природа и люди»
6/6
© Фото: «Природа и люди»

Коллекция уже доступна в магазине фонда. Футболки изготовлены из органического хлопка, выращенного с минимальным воздействием на окружающую среду, а при печати используются безопасные для природы красители.

К концу 1960-х годов лошадь Пржевальского полностью исчезла в дикой природе и сохранилась лишь благодаря зоопаркам и питомникам. Сегодня в России, в том числе в заповеднике «Оренбургский», реализуются программы по ее реинтродукции. Фонд «Природа и люди» поддерживает работу по мониторингу, охране и обеспечению животных кормом и водой, особенно в сложный зимний период.

Расскажите друзьям