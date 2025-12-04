Премию за худшее произведение искусства получила смятая банка пива
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»

Фото: @dmitrienko_vanya

Сервис «Яндекс музыка» вручил награды победителям ежегодной премии «Итоги года» на церемонии в Московском международном Доме музыки.

Звание «Артист года» получил 20-летний поп-исполнитель Ваня Дмитриенко. Аудитория певца за год превысила 19 млн слушателей. Его совместный трек с Аней Пересильд «Силуэт» признан «Самым ожидаемым релизом 2025 года». Награду Дмитриенко вручил Филипп Киркоров.

Фото: @sncmag

Mona стала «Артисткой года», общее число ее слушателей за год достигло почти 21 млн человек. Ее победу объявила народная артистка России певица Валерия.

В номинации «Группа года» победил коллектив «Бонд с кнопкой», их в видео-формате поздравил спортсмен Александр Овечкин. Песня группы «Кухни» провела 85 дней в топе чарта сервиса, из‑за чего они также получили премию «Покорители чарта».

Альбомом года был признан релиз рэпера Friendly Thug 52 NGG «Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate», все треки которого вошли в чарт сервиса в первые сутки после выхода. Исполнителю вручил премию артист Сергей Шнуров. Треком года стала коллаборация «Худи» (Artik & Asti, Джиган, Niletto).

В номинации «Главный по лайкам» победил Макан. Июльский альбом артиста «Bratland» в день релиза добавили в Коллекцию 1 млн раз. В номинации «Главные по концертам» победу одержала инди-рок-группа «Дайте танк (!)». Группа стала лидером по числу проданных билетов за весь год.

«Искрой года» стал фрешмен темный принц, начинавший свой путь на SoundCloud. С момента выхода дебютного сингла на стриминговых площадках количество ежемесячных слушателей артиста в «Яндекс Музыке» выросло с нуля до 2,1 млн.

«Выбор редакции» в этом году пал на мультиплатинового продюсера из Беларуси Андрея Катикова. В 2025 году Катиков выступил в Лужниках на разогреве у Леонида Агутина.

