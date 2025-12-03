Арми Хаммер может сняться в российском боевике

Хаммер говорил, что все свои действия с женщинами он обговаривал заранее и никому ничего не навязывал. «Я собирал этих женщин, вовлекал их в это — в этот вихрь путешествий, секса, наркотиков и сильных эмоций, летающих вокруг, — а затем, как только заканчивал, просто бросал их и переходил к следующей женщине, оставляя предыдущую чувствовать себя брошенной и использованной», — признавался актер.