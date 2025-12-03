Премию за худшее произведение искусства получила смятая банка пива
Вышел трейлер хоррора «Я иду искать-2» с Сарой Мишель Геллар и Элайджей Вудом

Фото: Searchlight Pictures

Searchlight Pictures опубликовала первый трейлер хоррора «Я иду искать-2». Премьера ленты состоится 10 апреля 2026 года.

Действие ленты разворачивается сразу после событий первой части. Грейс (Самара Уивинг), едва выжившая после нападения семьи Ле Домас, узнает, что перешла на новый уровень смертельной игры. На этот раз ее сопровождает отчужденная сестра Фейт (Кэтрин Ньютон). 

«У Грейс есть один шанс выжить, сохранить жизнь сестре и занять высокое место в Совете, который управляет миром. Четыре враждующие семьи охотятся за ней ради трона, и победитель получает все», — гласит синопсис.

Самара Уивинг возвращается к своей роли, а в актерский состав также вошли Кэтрин Ньютон, Сара Мишель Геллар, Шон Хейтоси и культовый режиссер Дэвид Кроненберг в роли мистера Дэнфорта, Элайджа Вуд, Нестор Карбонелл и другие.

Первый фильм «Я иду искать» рассказывал историю Грейс, которая после свадьбы с наследником богатой семьи была вынуждена сыграть с родней мужа в смертельную игру в прятки. Сиквел, снятый дуэтом режиссеров Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта, обещает расширить вселенную.

