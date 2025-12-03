Новая капсула «ГЭС-2» и Limé переосмысливает рабочую одежду

«ГЭС-2» и модный бренд Limé представили вторую совместную коллекцию одежды и аксессуаров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Дома культуры.
Капсула переосмысливает образ рабочей одежды в повседневности и отсылает к промышленному наследию «ГЭС-2».
В коллекцию вошли куртка в рабочем стиле, водоотталкивающий жилет, лонгсливы из хлопка, флисовые толстовки, носки и шапки в рубчик. Еще одна новинка ― рюкзак из полиамида.
Главными оттенками дропа стали теплый белый, темный синий и глубокий зеленый. Последний отсылает к сохраненным при реконструкции Дома культуры промышленным артефактам.
«ГЭС-2» и Limé сотрудничают с апреля 2024 года, когда бренд стал официальным партнером направления медиации культурной площадки. Вместе партнеры намерены развивать современную культуру и исследовать моду как ее неотъемлемую часть.