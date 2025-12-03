Премию за худшее произведение искусства получила смятая банка пива
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов признал, что участники шоу были актерами
Арми Хаммер может сняться в российском боевике
Вышел трейлер хоррора «Я иду искать-2» с Сарой Мишель Геллар и Элайджей Вудом
Спрос на IT-специалистов, врачей и педагогов сохранится в России до 2030 года
Посмотрите трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже»
Expedition 33 и Hades II: Rolling Stone назвал игры года
Женщины в Евросоюзе зарабатывают на 23% меньше мужчин
Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах
YouTube запустил функцию «Итоги года» («Recap»)
Поклонники Radiohead устроили караоке-вечеринку в Копенгагене после отмены концертов
В США пьяный енот устроил погром в магазине и уснул рядом с туалетом
Анджелина Джоли сыграет женщину-гангстера в триллере «Санни»
На станции «Комсомольская» появятся стеклянные навесы, повторяющие архитектуру вокзала
В новогоднюю ночь россияне увидят редкое астрономическое явление
Баста сыграет самого себя в байопике от Стаса Иванова
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем. Он действовал с 1972 года
Почти 500 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане
Хоррор «Храм из костей» с Рэйфом Файнсом обзавелся новым трейлером
56% россиян отметили кратный прирост фейков в интернете за последний год
У каждого третьего молодого россиянина нет времени на отношения из‑за работы
Женский ведьминский культ в подвале магазина в трейлере фильма «Запретные плоды»
История хип-хоп-дуэта Silibil N’ Brains в трейлере режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
Эмили Бейдер и Том Блит едут в отпуск в трейлере ромкома «Отпуск на двоих»
LEGO анонсировала набор по мотивам сериала «Очень странные дела»
«Иллюзия обмана-3» выйдет в «цифре» 16 декабря
«Кион Строки» назвали самые популярные в 2025 году книги в России

Новая капсула «ГЭС-2» и Limé переосмысливает рабочую одежду

Фото: Дом культуры «ГЭС-2»

 «ГЭС-2» и модный бренд Limé представили вторую совместную коллекцию одежды и аксессуаров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Дома культуры.

Капсула переосмысливает образ рабочей одежды в повседневности и отсылает к промышленному наследию «ГЭС-2».

В коллекцию вошли куртка в рабочем стиле, водоотталкивающий жилет, лонгсливы из хлопка, флисовые толстовки, носки и шапки в рубчик. Еще одна новинка ― рюкзак из полиамида. 

1/5
© Дом культуры «ГЭС-2»
2/5
© Дом культуры «ГЭС-2»
3/5
© Дом культуры «ГЭС-2»
4/5
© Дом культуры «ГЭС-2»
5/5
© Дом культуры «ГЭС-2»

Главными оттенками дропа стали теплый белый, темный синий и глубокий зеленый. Последний отсылает к сохраненным при реконструкции Дома культуры промышленным артефактам. 

«ГЭС-2» и Limé сотрудничают с апреля 2024 года, когда бренд стал официальным партнером направления медиации культурной площадки. Вместе партнеры намерены развивать современную культуру и исследовать моду как ее неотъемлемую часть.

Расскажите друзьям