Посмотрите трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже»

Netflix представил трейлер пятого сезона популярного сериала «Эмили в Париже». Премьера состоится 18 декабря.
На этот раз главная героиня покидает французскую столицу и отправляется покорять Рим. По сюжету начальница Эмили, Сильви, назначает ее руководительницей нового римского филиала маркетингового агентства Agence Grateau. При этом создатели намекают, что связь героини с Парижем не прервется.
Даррен Стар выступает в роли создателя, сценариста и исполнительного продюсера пятого сезона. Тони Эрнандес, Лилли Бернс, Эндрю Флеминг, Стивен Браун, Элисон Браун, Робин Шифф, Грант Слосс, Джо Мерфи и исполнительница главной роли Лили Коллинз стали исполнительными продюсерами.
Помимо Коллинз, в актерский состав продолжения шоу вошли Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Люка Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лависконт, Эудженио Франческини, Талия Бессон, Пол Форман и Арно Бинар. К ним присоединятся Минни Драйвер, Брайан Гринберг и Мишель Ларок.