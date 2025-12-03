40% россиян верят в тайные организации, управляющие миром

С 1992 года до 2022-го доля россиян-конспирологов сократилась с 48% до 37%, новый же опрос показал ее увеличение на 3 процентных пункта. Соответственно, людей, не верящих в тайные силы, стало чуть меньше, чем в 2022-м, когда их насчитывался 51%, но до сих пор их заметно больше, чем в 1992-м (26%).