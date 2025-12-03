Женщины в Евросоюзе зарабатывают на 23% меньше мужчин

Главной проблемой остается разрыв в оплате труда. Женщины в Евросоюзе в среднем зарабатывают всего 77% от годового дохода мужчин. Это означает, что женщинам необходимо работать 15 месяцев и 18 дней, чтобы получить ту же сумму, которую мужчины зарабатывают за год.