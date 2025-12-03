Поклонники Radiohead устроили караоке-вечеринку в Копенгагене после отмены концертов

После внезапной отмены концертов Radiohead в Копенгагене из-за болезни вокалиста Тома Йорка разочарованные поклонники группы организовали массовую караоке-вечеринку, которая собрала около 1000 человек.
Инициатива родилась на реддите. Там один из пользователей предложил такую идею и забронировал для этого небольшой бар в центре города. Однако скромное помещение оказалось не готово к такому наплыву. Вместо ожидаемых 25 гостей на вечеринку пришли сотни фанатов.
«Это была лучшая альтернатива для всех, кто приехал на концерт издалека. Всю ночь гости пели хиты группы, от „Creep“ до треков с последних альбомов, превратив досадную отмену в стихийный фестиваль преданности группе», — отметил организатор.
Radiohead были вынуждены перенести два концерта в Royal Arena (1 и 2 декабря) из-за острой инфекции горла у Йорка. Теперь концерты пройдут 15 и 16 декабря.