Анджелина Джоли сыграет женщину-гангстера в триллере «Sunny»

Фото: Summit Entertainment

Начались съемки фильма «Sunny», главную роль в котором исполнит Анджелина Джоли («Мария»). Режиссером выступает Эва Серхеуг — один из авторов сериала «Шершни», пишет Deadline.

Картина расскажет о женщине-гангстере, которая пытается защитить себя и своих сыновей от жестокого наркобарона. После того, как происходит некое «катастрофическое» событие, у женщины остается всего несколько часов, чтобы спланировать побег.

Сценарий к ленте написал Уильям Дэй Фрэнк («Убийственный подкаст»). Продюсерами «Санни» стали Анджелина Джоли, Натан Клингер, Марк Фазано и Джеффри Гринштейн. Дата выхода триллера пока неизвестна.

«Анджелина сделала эту роль по-настоящему своей. Сильные, напряженные триллеры, подобные этому, редки, и внимание к деталям, которое они с Эвой привнесли в фильм, впечатляет», — отметил Клингер.

Недавно Джоли была номинирована на «Золотой глобус» и премию «Выбор критиков» за роль оперной певицы Марии Каллас в фильме Пабло Ларраина «Мария» . Среди других предстоящих работ Джоли — драма Алис Винокур «Stitches», комедия Марка Форстера «Тревожные люди» и шпионский триллер «Инициатива» , в котором она вновь снимается вместе с режиссером фильма «Мистер и миссис Смит» Дагом Лайманом.

