В новогоднюю ночь россияне увидят редкое астрономическое явление

Россияне смогут увидеть, как лунный диск постепенно заслонит собой яркие голубые звезды, а затем они вновь появятся с противоположной стороны. Орбита Луны наклонена относительно пути Солнца по небу, и только раз в 18 лет она оказывается достаточно высоко, чтобы перекрыть Плеяды, которые расположены чуть выше.