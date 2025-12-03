В новогоднюю ночь россияне увидят редкое астрономическое явление

В новогоднюю ночь Луна покроет яркое звездное скопление Плеяды. Такое событие происходит лишь раз в 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего инженера обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаила Маслова.
После наступления темноты 31 декабря Луна, освещенная почти на 90%, медленно подвинется к Плеядам — одному из самых известных скоплений на небе, расположенному в созвездии Тельца.
Россияне смогут увидеть, как лунный диск постепенно заслонит собой яркие голубые звезды, а затем они вновь появятся с противоположной стороны. Орбита Луны наклонена относительно пути Солнца по небу, и только раз в 18 лет она оказывается достаточно высоко, чтобы перекрыть Плеяды, которые расположены чуть выше.
Для лучшего наблюдения за явлением астрономы рекомендуют взять хотя бы бинокль, а еще лучше — телескоп. Наблюдать можно будет уже в ранний новогодний вечер, когда оба объекта поднимутся достаточно высоко над горизонтом.