В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем. Он действовал с 1972 года

В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем. Об этом говорится в указе Комитета по контролю за оборотом алкогольной продукции.
Запрет на продажу алкоголя с 14.00 до 17.00 действовал в стране более 50 лет. Его отменили в качестве эксперимента на 180 дней. После оценки социальных и экономических последствий комитет примет решение о продлении или отмене этого правила.
Разрешенные часы продажи теперь разделены на три периода: с 11.00 до 14.00, с 14.00 до 17.00 и с 17.00 до полуночи. Параллельно ужесточились правила для посетителей баров и ресторанов.
Пить алкоголь в заведении во время действия запрета на продажу теперь нельзя, за одним исключением: если напиток был заказан до начала запретного времени, его можно допить в течение максимум одного часа после введения запрета.
Новые правила, подписанные министром здравоохранения, вступили в силу 3 декабря 2025 года. Они призваны адаптировать законодательство к современным условиям.