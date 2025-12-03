Хоррор «Храм из костей» с Рэйфом Файнсом обзавелся новым трейлером

Sony Pictures опубликовала первый трейлер хоррора «28 лет спустя: Храм из костей». В зарубежный прокат сиквел выйдет 16 января 2026 года.
Фильм продолжит историю хорроров «28 дней спустя», «28 недель спустя», а также прямого сиквела «28 лет спустя», который вышел в кинотеатрах в июне 2024 года. Действие во второй части развернется в Великобритании, пораженной вирусом ярости, который превращает людей в кровожадных существ. Сюжет расскажет о подростке Спайке (Алфи Уильямс), который присоединится к загадочному культу Джимми Кристала (Джек О’Коннелл) и его банде убийц-акробатов.
«Доктор Келсон (Рэйф Файнс) оказывается втянут в шокирующую череду открытий, последствия которых способны изменить мир, а встреча Спайка с Кристалом оборачивается кошмаром», — говорится в официальном синопсисе. К роли Джима также вернулся Киллиан Мерфи.
Режиссером картины стала Ниа ДаКоста («Капитан Марвел-2», «Кэндимен»). Сценарий написал Алекс Гарленд.
«28 лет спустя» за два уик-энда собрал в прокате 153 млн долларов. Лента стала самой дорогой картиной серии с производственным бюджетом в 60 млн долларов. У прошлых фильмов было 8 млн и 15 млн соответственно.