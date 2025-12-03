В США пьяный енот устроил погром в магазине и уснул рядом с туалетом
Посмотрите трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже»
Expedition 33 и Hades II: Rolling Stone назвал игры года
Женщины в Евросоюзе зарабатывают на 23% меньше мужчин
Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах
YouTube запустил функцию «Итоги года» («Recap»)
Поклонники Radiohead устроили караоке-вечеринку в Копенгагене после отмены концертов
Анджелина Джоли сыграет женщину-гангстера в триллере «Санни»
На станции «Комсомольская» появятся стеклянные навесы, повторяющие архитектуру вокзала
В новогоднюю ночь россияне увидят редкое астрономическое явление
Баста сыграет самого себя в байопике от Стаса Иванова
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем. Он действовал с 1972 года
Почти 500 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане
56% россиян отметили кратный прирост фейков в интернете за последний год
У каждого третьего молодого россиянина нет времени на отношения из‑за работы
Женский ведьминский культ в подвале магазина в трейлере фильма «Запретные плоды»
История хип-хоп-дуэта Silibil N’ Brains в трейлере режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
Эмили Бейдер и Том Блит едут в отпуск в трейлере ромкома «Отпуск на двоих»
LEGO анонсировала набор по мотивам сериала «Очень странные дела»
«Иллюзия обмана-3» выйдет в «цифре» 16 декабря
«Кион Строки» назвали самые популярные в 2025 году книги в России
Между Астаной и Омском начнет ходить поезд
Кота Федоса из Москвы, который пропал в поезде 6 дней назад, нашли на Дальнем Востоке
Пятый сезон «Очень странных дел» стал самым успешным стартом в истории англоязычных релизов Netflix
Во Франции воры похитили 450 килограмм улиток с фермы
Клаудия Блэк покинула сериал «Асока» из‑за спора с Disney о зарплате
Московский еврейский кинофестиваль опубликовал программу. В ней более 50 фильмов из 14 стран

Хоррор «Храм из костей» с Рэйфом Файнсом обзавелся новым трейлером

Фото: Columbia Pictures

Sony Pictures опубликовала первый трейлер хоррора «28 лет спустя: Храм из костей». В зарубежный прокат сиквел выйдет 16 января 2026 года.

Фильм продолжит историю хорроров «28 дней спустя», «28 недель спустя», а также прямого сиквела «28 лет спустя», который вышел в кинотеатрах в июне 2024 года. Действие во второй части развернется в Великобритании, пораженной вирусом ярости, который превращает людей в кровожадных существ. Сюжет расскажет о подростке Спайке (Алфи Уильямс), который присоединится к загадочному культу Джимми Кристала (Джек О’Коннелл) и его банде убийц-акробатов.

Видео: Sony Pictures Entertainment

«Доктор Келсон (Рэйф Файнс) оказывается втянут в шокирующую череду открытий, последствия которых способны изменить мир, а встреча Спайка с Кристалом оборачивается кошмаром», — говорится в официальном синопсисе. К роли Джима также вернулся Киллиан Мерфи. 

Режиссером картины стала Ниа ДаКоста («Капитан Марвел-2», «Кэндимен»). Сценарий написал Алекс Гарленд.

«28 лет спустя» за два уик-энда собрал в прокате 153 млн долларов. Лента стала самой дорогой картиной серии с производственным бюджетом в 60 млн долларов. У прошлых фильмов было 8 млн и 15 млн соответственно.

Расскажите друзьям