56% россиян отметили кратный прирост фейков в интернете за последний год

Россияне также оценили меры борьбы с фейками. По мнению почти четверти (23%) опрошенных, прогресс есть, хотя дезинформации по-прежнему слишком много. Еще 20% считают, что ничего не изменилось, а 15% не задумываются об этом. Только 9% уверены, что ситуация стала лучше, и при этом 33% убеждены: отличить правду от вымысла сейчас стало даже сложнее.