У каждого третьего молодого россиянина нет времени на отношения из‑за работы

Россияне моложе 35 лет чаще других говорят, что у них нет времени на отношения. В группе 25–34 лет эта проблема стоит наиболее остро: 35% считают, что работа мешает личной жизни постоянно или часто. Об этом «Афише Daily» рассказали в дейтинг-сервисе Twinby, специалисты которого опросили 1162 человека по всей России.
Молодые люди также чаще всего находятся в режиме постоянной доступности: 35% из них отвечают на рабочие сообщения почти всегда, даже вечером. При этом среди людей, состоящих в паре, лишь 21,7% продолжают рабочую переписку вечерами.
Труднее всего построить личную жизнь молодым офисным сотрудникам. Среди них 36% жалуются, что работа мешает отношениям. Эта доля у молодежи выше, чем у всех остальных возрастных групп.
Удаленка выглядит для них гораздо мягче: 82% удаленщиков находят время на общение, в офисе — только 71% успевают хотя бы периодически видеться с партнером. Офисные работники чаще отменяют свидания и чаще слышат упреки от партнера (31,8% против 25,7% у удаленных работников). Даже гибридные модели работы оказываются более щадящими: гибкость графика позволяет лучше поддерживать личную сферу.
«У молодых не меньше ресурсов, чем у старших поколений, — у них меньше предсказуемости. Зумеры живут в режиме постоянной конкуренции, карьерного давления и страха упустить возможности. В офисной модели это давление усиливается жесткими графиками и отсутствием контроля над своим временем. В итоге люди искренне хотят отношений, но оказываются в ситуации, где свободное время существует только „между задачами“, а не по их собственному выбору», — пояснила главный психолог Twinby Лариса Каравайцева.
Недавний опрос в США показал, что молодые люди выгорают на работе раньше других поколений. Представители поколения Z и миллениалы достигают максимального уровня стресса на работе в среднем к 25 годам. Другие поколения сталкиваются с этим примерно в 42 года.