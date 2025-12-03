История хип-хоп-дуэта Silibil N’ Brains в трейлере режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя

Homefront Productions опубликовала трейлер фильма «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя. Старт проката в Великобритании запланирован на 10 апреля 2026 года.
Сюжет основан на автобиографии Гэвина Бейна — одного из участников шотландского рэп-дуэта Silibil N’ Brains — «Straight Outta Scotland». Фильм рассказывает о том, как шотландские музыканты в течение трех лет выдавали себя за американских рэперов, чтобы добиться признания в музыкальной индустрии. В результате им даже удалось выступить на одной сцене с Эминемом.
Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) в сентябре. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 95% на основании мнений 22 критиков.
Роли Билли Бойда и Гэвина Бейна исполнили Сэмюэль Боттомли («Как заниматься сексом», «Анемон») и Шеймас МакЛин Росс («Чужестранка: Кровь от крови моей»). Сам МакЭвой сыграл Энтони Рида — главу лейбла Neotone.
Джеймс МакЭвой приобрел мировую известность благодаря ролям в фильмах «Сплит», «Искупление», «Последний король Шотландии» и других. В 2025 году многие актеры дебютировали в режиссуре: Кристен Стюарт с «Хронологией воды», Скарлетт Йоханссон с «Великой Элеанор» и Харрис Дикинсон с «Сорванцом».