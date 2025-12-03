История хип-хоп-дуэта Silibil N’ Brains в трейлере режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя

Сюжет основан на автобиографии Гэвина Бейна — одного из участников шотландского рэп-дуэта Silibil N’ Brains — «Straight Outta Scotland». Фильм рассказывает о том, как шотландские музыканты в течение трех лет выдавали себя за американских рэперов, чтобы добиться признания в музыкальной индустрии. В результате им даже удалось выступить на одной сцене с Эминемом.