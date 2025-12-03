Эмили Бейдер и Том Блит едут в отпуск в трейлере ромкома «Отпуск на двоих»

Netflix представил новый трейлер ромкома «Отпуск на двоих» — экранизации романа Эмили Генри «Люди, которых мы встречаем на отдыхе». Премьера состоится 9 января.
Главные роли в картине исполнили Эмили Бейдер («Моя леди Джейн») и Том Блит, известный по приквелу «Голодных игр» с подзаголовком «Баллада о змеях и певчих птицах». В центре сюжета — лучшие друзья: энергичная Поппи, которая ведет блог о путешествиях, и домосед Алекс, работающий учителем английского.
Каждое лето пара ездила в отпуск, но после ссоры они перестали общаться на два года. Поппи решает возродить традицию и зовет Алекса в новое путешествие. Тот же приглашает девушку на свадьбу своего брата. Оба героя начинают сомневаться, не скрывается ли за дружбой нечто большее.
Режиссером ленты выступил Бретт Хейли, знакомый зрителю по фильму «Все радостные места» с Эль Фэннинг и Джастисом Смитом. Хейли также работал над картинами «Я увижу тебя в своих снах», «Герой» и «Громко бьются сердца».