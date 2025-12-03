История хип-хоп-дуэта Silibil N’ Brains в трейлере режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
LEGO анонсировала набор по мотивам сериала «Очень странные дела»

Фото: LEGO

Компания LEGO выпустит набор Icons Stranger Things: The Creel House по мотивам сериала «Очень странные дела». Конструктор состоит из 2593 деталей.

Набор представляет собой модель дома Крилов — ключевой локации из четвертого и пятого сезонов сериала. В комплект входят мини-фигурки всех главных героев, а также машина Стива, фургон радиостанции WSQK и велосипед Уилла.

Видео: @lego

Icons Stranger Things: The Creel House появится в продаже 1 января 2026 года — сразу после выхода финального эпизода шоу. Цена составит 299 долларов (более 23 тыс. рублей).

1/3
© LEGO
2/3
© LEGO
3/3
© LEGO

Сейчас на Netflix идет пятый и финальный сезон сериала. Первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря. Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов стриминга.

LEGO регулярно выпускает новые наборы. 1 января 2026 года выйдет конструктор по фильму «F1», главные роли в котором сыграли Брэд Питт и Дамсон Идрис. Конструктор состоит из 268 деталей.

В комплект, помимо гоночного авто, войдут мини-фигурки главных героев фильма — гонщика Сонни Хейса (Брэд Питт) и Джошуа Пирса (Дамсон Идрис). Цена составит 27, 99 доллара (около 2200 рублей).

