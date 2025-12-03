«Иллюзия обмана-3» выйдет в «цифре» 16 декабря

К главным ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг («Настоящая боль», «Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив», «Голодные игры»), Дейв Франко («Мачо и ботан», «Клиника»), Айла Фишер («Под покровом ночи», «Великий Гэтсби») и Морган Фриман («Побег из Шоушенка», «Семь»). В третьей части четверка дерзких грабителей-иллюзионистов начинает работать с молодыми фокусниками и затевает кражу самого крупного в мире королевского алмаза. Режиссером выступил Рубен Флейшер, снявший картины «Веном», «Анчартед: На картах не значится», «Добро пожаловать в Зомбиленд».