«Кион Строки» назвали самые популярные в 2025 году книги в России

Самой популярной нон-фикшн-книгой в 2025 году стала автобиография Юрия Стоянова «Игра в городки». На второй позиции оказалось «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона, на третьей — «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари. В топ-5 также есть «Инструкция к себе» Валентины Паевской и «Со мной все в порядке. Доказательная психология для ментального здоровья» Натальи Кисельниковой.