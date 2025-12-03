Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века: «Черный ястреб», «История игрушек-3», «Трудности перевода»

Режиссер Квентин Тарантино назвал двадцать лучших фильмов XXI века. Он представил свой рейтинг в двух частях на «The Bret Easton Ellis Podcast».
20. «Вестсайдская история» (2021)
«Вот где Стивен [Спилберг] показывает, что у него все еще это есть. Не думаю, что Скорсезе снял за это столетие что-то столь же захватывающее. Это вдохнуло в него новую жизнь. <…> Я не мог поверить, что мне понравился главный герой [Энсел Элгорт], ведь в других фильмах он мне не нравился».
19. «Лихорадка» (2002)
«В ней есть что-то такое очаровательное. Чувство юмора Элая [Рота], чернуха — это действительно, действительно работает. Люди вроде как забывают, насколько напряженным фильм был в первой половине, потому что последние 20 минут становятся такими по-настоящему смешными. <…> „Хостел“, может, и лучший его фильм, но этот мой любимый».
18. «Человек, который изменил все» (2011)
«Роль Брэда Питта — одна из моих любимых звездных работ за последние 20 лет, когда кинозвезда пришла и напомнила, почему она кинозвезда, и просто пронесла весь фильм на своих плечах».
17. «Шоколад» (2008)
«Вот фильм, о котором вы, вероятно, никогда не слышали. <…> Людей калечат самым зрелищным образом <…>. [Команда] тренировала эту двенадцатилетнюю девочку четыре года, чтобы она сыграла в этом фильме, <…> одни из лучших кунг-фу-драк, которые я когда-либо видел в кино».
16. «Изгнанные дьяволом» (2005)
«Эта грубая пекинпаховско-ковбойско-мэнсоновская тема — такого голоса [у Зомби] раньше не было, и он отточил этот голос в этом фильме. <…> Пекинпа раньше не был частью хоррора. Он сплавил его с больными хиллбилли, и теперь это стало явлением. Его можно узнать за версту, но раньше этого не существовало».
15. «Страсти Христовы» (2004)
«Я много смеялся во время фильма. Не потому, что ты такой извращенец, смеешься над избиением Иисуса — экстремальное насилие для меня просто смешно, — и, когда ты заходишь так далеко за грань, становится все смешнее и смешнее, мы просто стонали и смеялись от того, насколько это было жестоко. <…> Мел проделал колоссальную режиссерскую работу. Он поместил меня в ту эпоху. Я говорил об этом с Мелом Гибсоном, и он смотрел на меня как на сумасшедшего».
14. «Школа рока» (2003)
«В кинотеатре было очень весело. Это был по-настоящему веселый, веселый, веселый сеанс. Думаю, здесь сошлись взрывной Джек Блэк, Рик Линклейтер и Майк Уайт — это сделало фильм особенным, <…> это максимально близко к „Несносным медведям“, как только можно было приблизиться».
13. «Чудаки» (2002)
«Это фильм, над которым я больше всего смеялся за последние 20 лет. Не помню, чтобы так хохотал от начала до конца со времен Ричарда Прайора. <…> Пока я снимал „Убить Билла“, я думал, что этот фильм настолько чертовски смешной, что должен показать его съемочной группе. Так что мы нашли копию, посмотрели и просто померли со смеху».
12. «Очень плохие парни» (2013)
«Фантастический сценарий и сюжетная линия, похожая на „Пленниц“. <…> Они держат планку с яйцами и со смелостью — вы же знаете, американское кино так бы не сделало».
11. «Королевская битва» (2000)
«Я не понимаю, как японский автор не подал в суд на Сьюзен Коллинз [автора „Голодных игр“] и не отобрал все, что у нее есть. Она же просто скопировала книгу. Конечно, тупые книжные критики не пошли смотреть японский фильм под названием „Королевская битва“. Поэтому они назвали „Голодные игры“ самой оригинальной вещью из всех, что они видели. А когда кинокритики добрались до ленты, то тотчас же воскликнули: „Черт, да это ведь то же самое, только с рейтингом PG“».
10. «Полночь в Париже» (2011)
«Я действительно не выношу Оуэна Уилсона. В первый раз я смотрел фильм, обожая его и ненавидя его. Во второй раз я подумал: „А, ладно, не будь таким засранцем, он не так уж плох“. А в третий раз я обнаружил, что смотрю только на него».
9. «Зомби по имени Шон» (2004)
«Мой любимый режиссерский дебют, хотя у [Эдгара Райта] была дешевая дебютная картина, о которой он не любит говорить. <…> Мне понравилось, как он любит вселенную Ромеро, которую воссоздал. Сценарий действительно потрясающий, это один из самых цитируемых фильмов в этом списке, я до сих пор цитирую фразу „собаки не смотрят вверх“. Это не пародия на зомби-фильмы, это настоящий зомби-фильм, и я ценю это различие».
8. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
«Я вообще-то не собирался смотреть [этот фильм] по простой причине: в мире, где существует Мел Гибсон, Макса играет не он? Я хочу Безумного Мела! Прошли недели, недели и недели, а люди все говорили, какой он великолепный, и Фред, мой монтажер, твердил: „Я серьезно, ты обязан“. Потом я его посмотрел. Великие моменты настолько велики, и ты наблюдаешь за поистине великим режиссером; у него были все деньги мира и все время мира, чтобы сделать все именно так, как он хотел».
7. «Неуправляемый» (2010)
«Это один из моих любимых финальных фильмов [Тони Скотта]. Я смотрел его четыре раза, и с каждым разом он нравится мне все больше. Если бы вы спросили меня годами раньше, я бы поставил в список „Гнев“, но „Неуправляемый“ — одно из самых чистых воплощений экшн-эстетики Тони. Парни [Дензел Вашингтон и Крис Пайн] отлично смотрятся вместе, и фильм становится все лучше. Это один из лучших фильмов-монстров XXI века. Поезд — это монстр. Поезд становится монстром. И он становится одним из величайших монстров нашего времени. Сильнее Годзиллы, сильнее всех тех фильмов про Кинг-Конга».
6. «Зодиак» (2007)
«Когда я впервые посмотрел „Зодиак“, он меня не особо увлек. Потом его начали крутить на киноканалах, и вскоре я ловил себя на том, что смотрю 20 минут, 40 минут… и понимал, что он куда увлекательнее, чем я запомнил. Он так захватывал меня в разных местах, так что я решил посмотреть эту чертову штуку снова, и с этого момента это был совершенно иной опыт. Я обнаружил, что раз в шесть или семь лет пересматриваю его, и это роскошный опыт, которому я отдаюсь целиком, <…> завораживающий шедевр».
5. «Нефть» (2007)
«[В Дэниеле Дей-Льюисе] было старинное голливудское мастерство старой школы, без попыток ему подражать. <…> Он построил повествование, работал с историей и справился чертовски потрясающе. „Нефть“ имела бы все шансы быть на первом или втором месте, если бы не один большой, гигантский недостаток… И этот недостаток — Пол Дано. Очевидно, это должен быть дуэт, но также совершенно очевидно, что это не дуэт. Он слабое звено, чувак. Остин Батлер был бы прекрасен в этой роли. Дано — просто такой слабый, слабый, неинтересный парень. Самый слабый чертов актер в Гильдии киноактеров (смеется)».
4. «Дюнкерк» (2017)
«Еще один фильм, который мне изначально не понравился. <…> Что я теперь люблю в нем, так это то, что чувствую в нем настоящий уровень мастерства, и я изменил мнение, пересматривая его снова, и снова, и снова. В первый раз он меня не оставил равнодушным: он был настолько ошеломляющим, что я толком не понял, что видел, это было почти слишком. А во второй раз мой мозг смог воспринять его немного больше, а в третий и четвертый раз я просто был сражен наповал».
3. «Трудности перевода» (2003)
«Я так сильно влюбился в „Трудности перевода“, что влюбился в Софию Копполу и сделал ее своей девушкой (смеется). Я ухаживал и добивался ее — и делал это все на публике; это было словно из романа Джейн Остин. Я не знал ее достаточно хорошо, чтобы просто сойтись, но я продолжал ходить на мероприятия. <…> Я говорил об этом с Педро Альмодоваром, и мы оба согласились, что это такой „девчачий“ фильм, в самом восхитительном смысле. Я давно не видел такого „девчачьего“ фильма, и давно не видел, чтобы такой „девчачий“ фильм был сделан настолько хорошо».
2. «История игрушек-3» (2010)
«Последние пять минут вырвали мое чертово сердце, и, если я даже попытаюсь описать финал, я заплачу и задохнусь. <…> Это просто удивительно. Это почти идеальный фильм. И мы даже не говорим о великолепных комедийных моментах, которым нет конца. Думаю, людям редко удается снять удачный третий фильм трилогии. Для меня другой такой — „Хороший, плохой, злой“, а это — „Хороший, плохой, злой“ среди анимационных фильмов. Это величайшее завершение трилогии».
1. «Падение „Черного ястреба“» («Черный ястреб», 2001)
«Он мне понравился при первом просмотре, но, думаю, он был настолько интенсивным, что перестал на меня работать, и я не пронес его с собой, как должен был. <…> С тех пор я смотрел его пару раз, не много, но считаю его шедевром. И одна из вещей, которые я так люблю в нем… это единственный фильм, который по-настоящему стремится к ощущению, визуальному эффекту и цели „Апокалипсиса сегодня“, и, думаю, он этого достигает. Он держит интенсивность все 2 часа 45 минут, или сколько там, и я недавно снова его посмотрел — мое сердце билось на протяжении всего фильма; он захватил меня и не отпускал, хотя я давно его не видел. Режиссерское достижение — нечто необычайное».