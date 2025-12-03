Кота Федоса из Москвы, который пропал в поезде 6 дней назад, нашли на Дальнем Востоке

В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и приняли новые правила по перевозке животных. В частности, потерявшихся животных запретили высаживать из поезда на улицу. Теперь если их хозяев не найдут, то питомцев передадут работникам вокзала. Мужчину, который выбросил кота, установили и опросили. Но его не смогли привлечь к ответственности, так как в его действиях не нашли состава преступления.