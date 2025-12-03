Женский ведьминский культ в подвале магазина в трейлере фильма «Запретные плоды»
История хип-хоп-дуэта Silibil N’ Brains в трейлере режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
Эмили Бейдер и Том Блит едут в отпуск в трейлере ромкома «Отпуск на двоих»
LEGO анонсировала набор по мотивам сериала «Очень странные дела»
«Иллюзия обмана-3» выйдет в «цифре» 16 декабря
«Кион Строки» назвали самые популярные в 2025 году книги в России
Между Астаной и Омском начнет ходить поезд
Пятый сезон «Очень странных дел» стал самым успешным стартом в истории англоязычных релизов Netflix
Во Франции воры похитили 450 килограмм улиток с фермы
Клаудия Блэк покинула сериал «Асока» из‑за спора с Disney о зарплате
Московский еврейский кинофестиваль опубликовал программу. В ней более 50 фильмов из 14 стран
Тейлор Свифт забирает НЛО в трейлере новой записи «The Eras Tour»
Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства

Кота Федоса из Москвы, который пропал в поезде 6 дней назад, нашли на Дальнем Востоке

Фото: t.me/dvm_dv

Москвичка нашла кота Федоса, который пропал шесть дней назад во время поездки в поезде. Питомца обнаружили в столице БАМа Тынде, за тысячи километров от места исчезновения. Все это время он прятался за потолочной обшивкой вагона, пишет газета «Дальневосточная магистраль» в телеграм-канале.

Случай произошел неделю назад в поезде Улан-Удэ–Москва, когда учитель английского языка Эльвира Гараева возвращалась из Удмуртии домой. В пути кот Федос начал сильно нервничать, и женщина во время остановки в Казани решила ненадолго выпустить его из переноски, после чего животное сбежало.

«Я действовала не по правилам, но он у нас очень спокойный. Муж Рустам, дальнобойщик, брал его с собой в кабину, проблем никогда не возникало. А тут я немного отвлеклась, и кот исчез», — рассказывала хозяйка.

Состав обыскали, но Федоса не нашли. Эльвира подключила к поискам транспортную полицию и железнодорожников. Кота обнаружили в поезде, он скрывался в конструкциях вагона. К тому времени состав уже сменил маршрут и держал курс на Нерюнгри. Группа прицепных вагонов состава вместе с тем, в котором находился беглец, должна была прибыть в Тынду 28 ноября.

К поискам подключились местные волонтеры и сотрудники участка, куда прибывали вагоны. Операцию по спасению Федоса назвали «Кот в мешке». После многочисленных попыток питомца удалось достать из укрытия. Его доставили из Тынды в Нерюнгри, куда прилетел муж Эльвиры.

«В аэропорту кот в переноске начал метаться. Но, как только увидел Рустама, сразу успокоился и перестал мяукать. Это была очень трогательная встреча», — рассказал один из волонтеров.

Видео: t.me/dvm_dv

1 декабря кот Федос и его хозяин вылетели из Нерюнгри в Москву. «Эльвира не могла сдержать счастливых слез, встречая мужа и своего питомца», — добавили в посте. Семья Гараевых поблагодарила железнодорожников, волонтеров и всех неравнодушных людей, которые, по их словам, подарили им настоящее новогоднее чудо.

1/3
© t.me/dvm_dv
2/3
© t.me/dvm_dv
3/3
© t.me/dvm_dv

В 2024 году общественный резонанс вызвала история с другим котом — Твиксом. Его высадили из поезда утром 11 января на стоянке в Кирове. Животное возвращалось в Петербург из Екатеринбурга, где ему сделали операцию. Поисками Твикса занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось. Утром 20 января кот был обнаружен мертвым в Кирове.

В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и приняли новые правила по перевозке животных. В частности, потерявшихся животных запретили высаживать из поезда на улицу. Теперь если их хозяев не найдут, то питомцев передадут работникам вокзала. Мужчину, который выбросил кота, установили и опросили. Но его не смогли привлечь к ответственности, так как в его действиях не нашли состава преступления.

Расскажите друзьям
Теги:
РЖД