Пятый сезон «Очень странных дел» стал самым успешным стартом в истории англоязычных релизов Netflix

Фото: Netflix

Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней, сообщает Variety. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов стриминга.

Среди всех премьер Netflix этот результат занимает третье место, уступая лишь второму и третьему сезонам корейского триллера «Игра в кальмара».

Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.

Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.

Финальный эпизод первой части пятого сезона получил один из самых высоких рейтингов в истории сериала. На IMDb его оценка составляет 9,6 из 10. Он делит первое место с седьмой серией четвертого сезона — «Резней в Хоукинской лаборатории».

Netflix