Клаудия Блэк покинула сериал «Асока» из‑за спора с Disney о зарплате

В интервью изданию Bleeding Cool актриса объяснила, что, будучи матерью-одиночкой, она не могла принять предложение Disney из-за разницы в условиях работы: «Они взяли меня на второй сезон, но Disney, которая сейчас меняет подход к финансам, не смогла обеспечить мне оплату, достаточную для покрытия расходов в Лос-Анджелесе, пока съемки идут в Лондоне. В итоге мне пришлось отказаться».