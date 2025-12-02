Клаудия Блэк покинула сериал «Асока» из‑за спора с Disney о зарплате

Актриса Клаудия Блэк, сыгравшая одну из ключевых антагонисток в первом сезоне «Асоки» по вселенной «Звездных войн», подтвердила, что не вернется к своей роли во втором сезоне.
Причиной стал финансовый спор с компанией Disney, которая не смогла удовлетворить ее условия оплаты. Блэк сыграла Клотхоу — одну из трех Ночных сестер, вставших на сторону адмирала Трауна.
В интервью изданию Bleeding Cool актриса объяснила, что, будучи матерью-одиночкой, она не могла принять предложение Disney из-за разницы в условиях работы: «Они взяли меня на второй сезон, но Disney, которая сейчас меняет подход к финансам, не смогла обеспечить мне оплату, достаточную для покрытия расходов в Лос-Анджелесе, пока съемки идут в Лондоне. В итоге мне пришлось отказаться».
Актриса подчеркнула, что решение далось ей нелегко. Она выразила благодарность шоураннеру Дейву Филони и назвала опыт работы в мире «Звездных войн» невероятным приключением для поклонницы франшизы, выросшей в 70–80-х годах.