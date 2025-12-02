Московский еврейский кинофестиваль опубликовал программу. В ней более 50 фильмов из 14 стран

Торжественное открытие фестиваля состоится в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Площадками также выступят кинотеатр «Октябрь», центр «Зотов», Центральный дом журналиста, Еврейский музей и центр толерантности и Московский еврейский общинный центр.
Жюри основного конкурса возглавил сценарист и продюсер Андрей Золотарев, который отметил: «Не сомневаюсь, что для всех зрителей и моих коллег по жюри предстоящий смотр станет настоящим праздником — праздником кино, единения и созидания».
В числе семи фильмов — участников конкурса полнометражного игрового кино — музыкальная одиссея «Брат воспевает брата», драма о еврейской семье в Румынии XIX века «Страстная неделя», романтическая трагикомедия «Собственность» Даны Модан и другие картины.
В документальном конкурсе представлены шесть картин. Ключевые работы этого раздела — фильм о лауреате Нобелевской премии мира Эли Визеле, спортивный байопик «Мама-марафонец» об израильской чемпионке Бити Дойч и личный кинодневник серфера Андре Озиоля «Становясь профи».
Гостей также ждет обширная внеконкурсная программа, в том числе показы сериалов и документального кино. В нее вошли сериал Дэвида Хадда «Цвайфлеры» о семейной гастрономической империи, нуарная рэп-опера «Город» Амита Улмана и вдохновляющая комедия о стереотипах и искуплении «От сумы до тюрьмы» Грегори Бутбуля.
«Афиша» выступает генеральным информационным партнером Московского еврейского кинофестиваля.