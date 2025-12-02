Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка

Группа Radiohead вынуждено отложила два из четырех концертов в Копенгагене, запланированных в рамках их тура.
Причиной стала острая инфекция горла у вокалиста и фронтмена группы Тома Йорка, из-за которой он не может петь. Отмененные шоу, которые должны были пройти 1 и 2 декабря на Royal Arena, перенесены на 15 и 16 декабря.
Все ранее купленные билеты остаются действительными. Поклонники, которые не смогут посетить концерты в новые даты, могут обратиться за возвратом средств к организаторам.
При этом следующие концерты в Копенгагене (4 и 5 декабря), а также серия выступлений в Берлине в конце месяца пока остаются в расписании. По словам представителей группы, лечение уже начато, и они надеются на быстрое выздоровление Йорка.
Это произошло после серии из четырех концертов в лондонской арене The O2, где Radiohead установили новый рекорд посещаемости. Часть средств от каждого билета тура группа направляет на благотворительность. В Великобритании — в фонд поддержки локальной музыкальной индустрии LIVE Trust, а в Европе — в организацию «Врачи без границ», причем группа удваивает сумму пожертвований.