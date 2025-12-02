Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
Мелания Трамп показала рождественские украшения Белого дома
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»

Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Группа Radiohead вынуждено отложила два из четырех концертов в Копенгагене, запланированных в рамках их тура.

Причиной стала острая инфекция горла у вокалиста и фронтмена группы Тома Йорка, из-за которой он не может петь. Отмененные шоу, которые должны были пройти 1 и 2 декабря на Royal Arena, перенесены на 15 и 16 декабря.

Все ранее купленные билеты остаются действительными. Поклонники, которые не смогут посетить концерты в новые даты, могут обратиться за возвратом средств к организаторам.

При этом следующие концерты в Копенгагене (4 и 5 декабря), а также серия выступлений в Берлине в конце месяца пока остаются в расписании. По словам представителей группы, лечение уже начато, и они надеются на быстрое выздоровление Йорка.

Это произошло после серии из четырех концертов в лондонской арене The O2, где Radiohead установили новый рекорд посещаемости. Часть средств от каждого билета тура группа направляет на благотворительность. В Великобритании — в фонд поддержки локальной музыкальной индустрии LIVE Trust, а в Европе — в организацию «Врачи без границ», причем группа удваивает сумму пожертвований.

Расскажите друзьям