Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда

Фото: Warner Bros. Film Productions Germany

Британский актер Каллум Тернер, известный по сериалу «Властелины воздуха», стал новым фаворитом букмекеров в гонке за роль следующего агента 007.

По данным Coral, его шансы оцениваются как семь к четырем. «Мы были завалены ставками на Каллума Тернера в наших спорах о следующем Джеймсе Бонде за последние 24 часа», — сказал глава компании.

Несмотря на активность в букмекерских кругах, инсайдерские источники ранее сообщали, что студия Amazon, получившая контроль над франшизой, намерена выбрать на роль Бонда молодого и пока не слишком известного актера.

Режиссером нового фильма назначен Дени Вильнев («Дюна»), а сценаристом — Стивен Найт («Острые козырьки»). Ранее СМИ писали, что Amazon ищет на роль нового Джеймса Бонда британского актера моложе 30 лет.

По данным Variety, студия рассматривала Джейкоба Элорди («Солтберн»), Тома Холланда («Человек-паук») и Харриса Дикинсона («Плохая девочка»). Элорди — австралиец, но это не станет проблемой, так как раньше Бонда играл и австралиец Джордж Лазенби.

