Константин Хабенский в трейлере фильма «Здесь был Юра»

«Вольга» и Bosfor Pictures опубликовали первый трейлер фильма «Здесь был Юра» — режиссерского дебюта Сергея Малкина. Картина получила Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк». Премьера запланирована на 5 февраля 2026 года.
Сюжет основан на реальной истории, которая произошла с режиссером и его друзьями несколько лет назад. Трое молодых парней-музыкантов вынуждены десять дней присматривать за Юрой — немолодым дядей одного из них. Ситуация осложняется ментальными особенностями мужчины.
Роль Юры исполнил Константин Хабенский («Ночной дозор»). За эту работу он получил приз фестиваля «Маяк» за лучшую мужскую роль. В фильме также снимаются Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Денис Парамонов («Лермонтов») и Александр Поршин («Сны отеля Москва»).
«Хабенский — большой артист, и он предсказуемо технично хорош. Ему не составило (а может, и составило) труда отыграть свою роль без слов. Но все же гораздо больший интерес в этом фильме представляют зарисовки быта музыкантов, снятые практически в квазидокументальной манере. Благодаря им это кино оживает, а в финале даже тянет на поколенческое высказывание, даром что это тоже своего рода картины дружеских связей», — написал о фильме кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев.