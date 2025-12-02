Константин Хабенский в трейлере фильма «Здесь был Юра»

«Хабенский — большой артист, и он предсказуемо технично хорош. Ему не составило (а может, и составило) труда отыграть свою роль без слов. Но все же гораздо больший интерес в этом фильме представляют зарисовки быта музыкантов, снятые практически в квазидокументальной манере. Благодаря им это кино оживает, а в финале даже тянет на поколенческое высказывание, даром что это тоже своего рода картины дружеских связей», — написал о фильме кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев.