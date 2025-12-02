Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
Мелания Трамп показала рождественские украшения Белого дома
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»

Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»

Фото: A24

Студия A24 опубликовала трейлер эпической мелодрамы Дэвида Лоури «Мать Мария». Старт кинопроката запланирован на весну 2026 года.

Картина расскажет об отношениях между поп-звездой (Энн Хэтэуэй) и ее модельером (Михаэла Коэл). Оригинальный саундтрек для картины создали продюсер Джек Антонофф и певица Charli XCX.

«Я давно не училась с таким упорством. Я знала о себе одно: я не смогу. Я не умею танцевать. Я не умею петь как поп-звезда. Но с помощью режиссера Дэвида Лоури и команды? Они сделали так, что у меня получилось», — рассказывала Хэтэуэй в интервью Vanity Fair.

Видео: A24

Помимо Хэтэуэй и Коэл в актерский состав вошли Хантер Шефер («Эйфория»), Джессика Браун Финдли («Аббатство Даунтон»), певица FKA Twigs и модель Кайя Гербер.

Дэвид Лоури получил известность благодаря другому фильму A24 — фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре» с Девом Пателом. Сюжет основан на средневековой поэме «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь».

Расскажите друзьям