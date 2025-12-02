Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»

Студия A24 опубликовала трейлер эпической мелодрамы Дэвида Лоури «Мать Мария». Старт кинопроката запланирован на весну 2026 года.
Картина расскажет об отношениях между поп-звездой (Энн Хэтэуэй) и ее модельером (Михаэла Коэл). Оригинальный саундтрек для картины создали продюсер Джек Антонофф и певица Charli XCX.
«Я давно не училась с таким упорством. Я знала о себе одно: я не смогу. Я не умею танцевать. Я не умею петь как поп-звезда. Но с помощью режиссера Дэвида Лоури и команды? Они сделали так, что у меня получилось», — рассказывала Хэтэуэй в интервью Vanity Fair.
Помимо Хэтэуэй и Коэл в актерский состав вошли Хантер Шефер («Эйфория»), Джессика Браун Финдли («Аббатство Даунтон»), певица FKA Twigs и модель Кайя Гербер.
Дэвид Лоури получил известность благодаря другому фильму A24 — фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре» с Девом Пателом. Сюжет основан на средневековой поэме «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь».