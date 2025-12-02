Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга

Фото: @roscosmos_gk

Роскосмос опубликовал в своем телеграм-канале фото крупнейшего в мире айсберга А23а.

Лед площадью 1400 квадратных километров дрейфует в Атлантическом океане. Изначально он был еще больше. В 1986 году айсберг откололся от Антарктиды, на тот момент его размеры превышали 4100 квадратных километров.

Более 30 лет А23а находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он снова начал движение.

Айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к Южной Георгии. Он постепенно уменьшается, раскалываясь на части.

Недавно другой гигантский айсберг появился у берегов Гренландии. Он проплыл в опасной близости от домов местных жителей.

