Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга

Роскосмос опубликовал в своем телеграм-канале фото крупнейшего в мире айсберга А23а.



Лед площадью 1400 квадратных километров дрейфует в Атлантическом океане. Изначально он был еще больше. В 1986 году айсберг откололся от Антарктиды, на тот момент его размеры превышали 4100 квадратных километров.



Более 30 лет А23а находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он снова начал движение.



Айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к Южной Георгии. Он постепенно уменьшается, раскалываясь на части.



Недавно другой гигантский айсберг появился у берегов Гренландии. Он проплыл в опасной близости от домов местных жителей.