ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением

По данным исследования, жители страны стали реже обращаться в государственные поликлиники. Сейчас этот вариант лечения выбирают 41% респондентов против 52% в 2006 году.



Отмечается, что 52% россиян не удовлетворены качеством медицинского обслуживания. 83% опрошенных указывают на дефицит врачей и низкую компетенцию медицинского персонала. Среди других факторов: сложности с записью (22%), ограниченность бесплатной помощи (14%) и очереди (13%).



42% россиян удовлетворены качеством медпомощи. В Москве и Петербурге их число достигает 66%. В малых городах (население до 100 тыс.) и селах этот показатель варьируется от 33% до 37%.



На фоне снижения доверия к бесплатной медицине растет спрос на платные услуги. Сейчас ими пользуются 17% опрошенных по сравнению с 6% в 2006 году.



