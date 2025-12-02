Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
Мелания Трамп показала рождественские украшения Белого дома
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»

ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением

Фото: Simon Kadula/Unsplash

При заболевании каждый третий россиянин (35%) занимается самолечением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на  результаты опроса ВЦИОМа.

По данным исследования, жители страны стали реже обращаться в государственные поликлиники. Сейчас этот вариант лечения выбирают 41% респондентов против 52% в 2006 году.

Отмечается, что 52% россиян не удовлетворены качеством медицинского обслуживания. 83% опрошенных указывают на дефицит врачей и низкую компетенцию медицинского персонала. Среди других факторов: сложности с записью (22%), ограниченность бесплатной помощи (14%) и очереди (13%).

42% россиян удовлетворены качеством медпомощи. В Москве и Петербурге их число достигает 66%. В малых городах (население до 100 тыс.) и селах этот показатель варьируется от 33% до 37%.

На фоне снижения доверия к бесплатной медицине растет спрос на платные услуги. Сейчас ими пользуются 17% опрошенных по сравнению с 6% в 2006 году.

 

