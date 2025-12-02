Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса

В центре сюжета ― Малкольм и Лиз, которые решают провести в уединенной хижине романтические выходные по случаю годовщины. Однако, когда Малкольму внезапно приходится вернуться в город, Лиз остается одна ― и сталкивается с невыразимым злом, которое раскрывает темные тайны лесного дома.