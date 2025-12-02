На ВДНХ заработала почта Деда Мороза

На ВДНХ открылась почта Деда Мороза. Она будет работать до 15 января 2026 года.
Почтовые ящики установлены в нескольких популярных локациях выставки: в инфоцентре в Арке Главного входа, парке «Орион», Центре национальных конных традиций, центре океанографии и морской биологии «Москвариум».
В своих письмах дети и взрослые могут поделиться с зимним волшебником своими желаниями, рассказать о мечтах или задать вопросы о Новом годе. Чтобы получить ответное письмо, необходимо указать на конверте обратный адрес.
18 ноября на «Городской ферме» ВДНХ открылась новогодняя резиденция Деда Мороза. Там же 13 декабря юным гостям покажут отрывок из интерактивного спектакля «Тайна Снежной королевы».
2 и 3 января в Москве также остановится поезд Деда Мороза. Волшебник из Великого Устюга выехал в тур по России 9 ноября и за два месяца путешествий посетит 70 городов, начав с Дальнего Востока.
Праздничный поезд включает в себя приемную самого волшебника, вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, лавку с сувенирами и ресторан с угощениями. В вагоне Снежной королевы юные посетители попадут в мир кривых зеркал, а в вагоне — кукольном театре посмотрят сценки.