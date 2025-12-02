Мелания Трамп показала рождественские украшения Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп показала рождественское оформление Белого дома в своих соцсетях.



Мелания поручила декор дизайнеру и стилисту Эрве Пьеру. Концепт получил названием «Дом там, где твое сердце». Интерьеры Белого дома украсили 10 тыс. бабочек, 75 венками, 51 елкой и более чем 210 метрами гирлянд.



В Зеленой комнате поставили портреты Дональда Трампа и Джорджа Вашингтона из Lego. Каждый портрет состоит более чем из шести тыс. деталей. Главной украшением стала 5,5-метровая белая ель, привезенная с фермы Korson’s Tree Farms в Мичигане.