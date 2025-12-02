В России на треть выросли продажи художественной литературы

Продажи художественной литературы в РФ увеличились на 30%, сообщил президент издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков.
«Последние два года мы наблюдаем рост продаж художественной литературы. В среднем он составляет около 30%, что достаточно много», ― цитирует его слова ТАСС.
Читатели интересуются как российской, так и зарубежной классикой. Среди отечественных авторов в лидерах Толстой, Достоевский и Булгаков, которые обгоняют по продажам даже современных писателей.
Одним из трендов 2025 года Новиков назвал интерес в литературе young adult. «Чтение становится более востребованным среди молодого поколения. Мы видим, что среди людей в возрасте 18–25 лет доля активно читающих составляет 60%», ― пояснил он.
Глава «Эксмо АСТ» также отметил популярность фантастики и фэнтези — в частности, рекордные продажи новой книги Анджея Сапковского «Перекресток воронов». Причем если жанр раньше считался мужским, теперь фэнтези-произведения все чаще покупают женщины.
Недавно в сервисе «Кион Строки» рассказали о другом тренде на книжном рынке. Россияне стали чаще читать книги по избавлению от стресса, чем литературу по достижению успеха. Психологи объясняют это тем, что в мире кризиса и постоянных стрессов, в котором мы живем с начала пандемии, люди учатся поддерживать себя.