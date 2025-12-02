Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
Мелания Трамп показала рождественские украшения Белого дома
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»

В России на треть выросли продажи художественной литературы

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Продажи художественной литературы в РФ увеличились на 30%, сообщил президент издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков.

«Последние два года мы наблюдаем рост продаж художественной литературы. В среднем он составляет около 30%, что достаточно много», ― цитирует его слова ТАСС.

Читатели интересуются как российской, так и зарубежной классикой. Среди отечественных авторов в лидерах Толстой, Достоевский и Булгаков, которые обгоняют по продажам даже современных писателей. 

Одним из трендов 2025 года Новиков назвал интерес в литературе young adult. «Чтение становится более востребованным среди молодого поколения. Мы видим, что среди людей в возрасте 18–25 лет доля активно читающих составляет 60%», ― пояснил он. 

Глава «Эксмо АСТ» также отметил популярность фантастики и фэнтези — в частности, рекордные продажи новой книги Анджея Сапковского «Перекресток воронов». Причем если жанр раньше считался мужским, теперь фэнтези-произведения все чаще покупают женщины. 

Недавно в сервисе «Кион Строки» рассказали о другом тренде на книжном рынке. Россияне стали чаще читать книги по избавлению от стресса, чем литературу по достижению успеха. Психологи объясняют это тем, что в мире кризиса и постоянных стрессов, в котором мы живем с начала пандемии, люди учатся поддерживать себя.   

Расскажите друзьям