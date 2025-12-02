Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе

Брендан Фрейзер признался, что до сих пор борется с неуверенностью в себе, несмотря на триумфальное возвращение в кино и «Оскар» за роль в «Ките».
«У меня всегда есть чувство, что я недостаточно хорош. Ни один критик или злой комментарий в сети не ранят меня сильнее, чем мои собственные мысли», — сказал актер.
После победы на «Оскаре» Фрейзер на время остался без агента и находился в творческом поиске. Проект «Семья в аренду» режиссера Хикари, по словам актера, стал для него возможностью «мягко выйти из той пустоты, что возникает после такого признания».
Съемки в Японии, потребовавшие полного погружения в другую культуру, стали для Фрейзера личным исцелением. «Мне нужно было на время уехать от всего, что происходит в Голливуде», — объяснил он.
В будущем актер должен исполнить роль президента Дуайта Эйзенхауэра в военной драме «Давление». Фрейзер также готовится к долгожданному возвращению во франшизу «Мумия».