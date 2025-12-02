Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов

В «Твое» ответили на запрос FT, что у них нет договоров с Inditex, а Disco Club предоставила им только разовую услугу. Владелец Disco Club также отрицает свое участие в этих поставках, сославшись на то, что он сейчас не принимает участия в операционной деятельности компании.



В самой Inditex сообщили журналистам, что не давали каких-либо разрешений Disco Club на реализацию своих товаров. FT отметила, что Inditex известна строгим контролем за цепочкой своих поставок. В 2022 году компания ушла из России.