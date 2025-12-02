Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers

Режиссер Джастин Лин («Форсаж») может экранизировать видеоигру Helldivers для Sony Pictures и PlayStation Productions. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Лин не только выступит режиссером, но и станет продюсером проекта вместе с командой PlayStation Productions. Сценарий к фильму напишет Гэри Доберман, известный по хоррорам «Оно» и «Аннабель».
Сам Лин не увлекается видеоиграми, но, по словам инсайдеров, видит в этом преимущество. Он намерен сделать акцент на человечности персонажей и актуальных темах.
Helldivers 2, выпущенная в 2024 году, стала хитом. За четыре месяца было продано более 12 млн копий. Сюжет игры повествует об элитном отряде десантников, защищающих галактику от инопланетных угроз в духе сатирической военной науки.