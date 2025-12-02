Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»

Prime Video опубликовал новый трейлер второго сезона сериала «Фоллаут» под рождественскую песню «It’s the Most Wonderful Time of the Year». Премьера состоится 17 декабря.
События нового сезона развернутся в пустыне Мохаве и Нью-Вегасе. По сюжету Люси и Гуль после вражды вынуждены объединить усилия. Вместе они отправляются в Нью-Вегас в поисках отца девушки.
«Фоллаут» вышел на экраны в апреле 2024 года. Его поставили по культовой одноименной игре. Действие в сериале происходит в 2296 году в США после ядерной войны. Жительница одного из бункеров Люси решает выйти наружу и начать борьбу за выживание.
В проекте снялись Элла Пернелл («Дорогуша»), Уолтон Гоггинс («Правосудие»), Аарон Мотен («Раскосяченные»), Кайл МакЛоклен («Твин Пикс»), Мойсес Ариас («Ханна Монтана») и Сарита Чудхури («И просто так»). Продюсеры и авторы идеи — Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели сериалов «Мир Дикого Запада» и «В поле зрения». Еще до выхода второго сезона шоу продлили на третий.
Недавно стало известно, что над грядущей экранизацией игры Mass Effect трудится команда сериала «Фоллаут». В том числе задействован Скотт Фаррис — креативный стратег Amazon MGM. «У нас есть отличный пилотный сценарий и набросок сериала, команда, которую собрал Amazon (та же команда, что и у „Фоллаута“, включая фантастического Скотта Фарриса), просто невероятна. Ждите дальнейших новостей», — написал сценарист готовящегося сериала Дэниел Кейси.