В России снизился импорт живых новогодних елок

Всего россиянам будет доступно порядка 500 тыс. живых хвойных деревьев, из которых 70% — отечественного происхождения. Основными поставщиками импортных деревьев считаются Польша, Беларусь, Казахстан, Германия, Латвия, Сербия, Нидерланды и Дания.



Среди населения растет интерес к альтернативным живым новогодним деревьям и украшениям: лапнику нобилиса, туе, можжевельнику, кипарисовику и ели «коника». По оценкам Россельхозбанка, спрос на них в этом сезоне увеличился в 1,5 раза относительно прошлого.



Недавно стало известно, что фигурки лошади — это самые популярные среди россиян игрушки для новогодней елки в 2025 году. На втором и третьем местах деревянные игрушки в винтажном стиле: наборы из ангелов и щелкунчиков.