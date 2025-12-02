Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
Мелания Трамп показала рождественские украшения Белого дома
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»

В России снизился импорт живых новогодних елок

Фото: Ilya Sidak/Unsplash

В России снизился импорт живых новогодних елок, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Россельхозбанка. В предстоящем сезоне ожидается не более 150 тыс. деревьев вместо 220 тыс. в прошлом году.

Всего россиянам будет доступно порядка 500 тыс. живых хвойных деревьев, из которых 70% — отечественного происхождения. Основными поставщиками импортных деревьев считаются Польша, Беларусь, Казахстан, Германия, Латвия, Сербия, Нидерланды и Дания.

Среди населения растет интерес к альтернативным живым новогодним деревьям и украшениям: лапнику нобилиса, туе, можжевельнику, кипарисовику и ели «коника». По оценкам Россельхозбанка, спрос на них в этом сезоне увеличился в 1,5 раза относительно прошлого.

Недавно стало известно, что фигурки лошади — это самые популярные среди россиян игрушки для новогодней елки в 2025 году. На втором и третьем местах деревянные игрушки в винтажном стиле: наборы из ангелов и щелкунчиков. 

