Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»
Сотрудники Instagram* вернутся в офис на пять дней в неделю
Samsung представил свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold
Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ
«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет
В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег
В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)
В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели
Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря

Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке

Фото: 20th Century Fox

20th Century Fox опубликовала отрывок из фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона — третьей части знаменитой серии. Премьера картины назначена на 19 декабря.

В минутном отрывке главный герой — Джейк Салли в исполнении Сэма Уортингтона — готовится к битве. Он использует выражение «take a knife to a gunfight», то есть идет на поединок плохо подготовленным.

Видео: 20th Century Fox

Антагонистами третьей части «Аватара» стал вулканический клан Мангкван из Пепельной деревни. Художник-постановщик Дилан Коул отмечал, что внешний вид этого места сильно контрастирует с тем, какой зритель видел Пандору прежде — яркой и красочной.

Недавно стало известно, что хронометраж «Огня и пепла» составит 3 часа 15 минут. Таким образом, это будет самая длинная лента в серии: первая часть шла 2 часа 42 минуты, а «Путь воды» — 3 часа 12 минут.

Большую часть материала, который лег в основу второго и третьего фильмов, снимали одновременно в 2017–2018 годах в течение 18 месяцев. Такой подход позволил выстроить единую сюжетную арку для ключевых персонажей, в частности для 15-летней Кири в исполнении Сигурни Уивер.

Расскажите друзьям